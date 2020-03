Preoccupazione per l'Atalanta. Josip Ilicic è stato sostituito per un piccolo infortunio nel secondo tempo del match contro il Lecce: il trequartista sloveno ha chiesto il cambio dopo aver subito un fallo da Riccardo Saponara ed è uscito dal campo camminando a fatica. Al momento sembrerebbe essere solamente una botta, anche se c'è apprensione. Domani esami per il calciatore.