Atalanta, infortunio per Kolasinac che esce in barella: cos'è successo

Paolo D'Angelo

un' ora fa

Brutte notizie in casa Atalanta, con Gasperini che perde Kolasinac per un problema fisico. Il difensore di proprietà della Dea, nel corso della sfida di campionato con il Bologna, è andato a contrasto con Orsolini e ha subito un infortunio al ginocchio sinistro.



Dalla dinamica si vede il ginocchio del giocatore bosniaco che si blocca sul terreno di gioco, con il classe 1993 che ha subito richiamato l'attenzione dello staff medico. Kolasinac non è nemmeno riuscito a uscire dal campo sulle proprie gambe, tanto che è stato necessario l'utilizzo della barella. Da valutare, quindi, le condizioni dell'ex Arsenal.