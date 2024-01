Atalanta, infortunio per Koopmeiners: quanto starà fuori e quali partite salta

Teun Koopmeiners salterà l'Udinese. Brutte notizie per Gasperini e l'Atalanta che dovranno fare a meno del centrocampista olandese, fermatosi nell'allenamento di oggi. A riportare l'accaduto è lo stesso club bergamasco in una nota ufficiale.



LA NOTA - "Teun Koopmneiners durante la seduta di allenamento ha riportato una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura". Nulla di grave insomma ma un infortunio fastidioso che priverà i nerazzurri di uno dei migliori giocatori in rosa per la gara di sabato 27 gennaio contro i friulani. L'olandese dovrebbe riprendere il suo posto al centro del campo già da quella successiva, uno scontro diretto con vista Champions, quello del 4 febbraio tra Atalanta e Lazio in programma sempre al Gewiss.



MERCATO - Koopmeiners è anche protagonista del mercato. I bergamaschi lo hanno blindato per gennaio ma a giugno chiederanno almeno 40 milioni alle pretendenti che si presenteranno alla porta dei Percassi. Chi si sta muovendo in anticipo è la Juve che vuole bruciare la concorrenza e ha già fatto partire i primi contatti con l'entourage del calciatore.