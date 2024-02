Atalanta, infortunio per Lookman: ko con la Nigeria, le sue condizioni

Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione Ademola Lookman nonostante sia già rientrato a Bergamo dopo la Coppa d'Africa che l'ha visto protagonista con la Nigeria ma non vincitore. L'attaccante classe 1997 è infatti rientrato non al meglio e oggi ha svolto soltanto una seduta di terapie.



CAVIGLIA KO - L’attaccante nigeriano soffre di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata proprio durante la finale del torneo poi persa per 2-1 contro la Costa d'Avorio e in cui è stato costretto a uscire al 79esimo con il risultato ancora di 1-1. Oggi ha svolto terapie e, salvo sorprese, non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Sassuolo.



GLI ALTRI INFORTUNATI - Terapie anche per Palomino che non ci sarà, mentre buone notizie arrivando da Hien che si è allenato totalmente in gruppo e punta a esserci contro il Sassuolo.