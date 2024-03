Atalanta, infortunio per Scalvini: le condizioni

14 minuti fa



Durante la sfida contro il Napoli, valida per la 30esima giornata di Serie A e vinta dagli orobici per 3-0, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini è stato costretto a lasciare il campo sul risultato di 0-2. Il calciatore italiano ha accusato un problema muscolare, in seguito a un salvataggio su Lindstrom, ed è stato prontamente sostituito da Gian Piero Gasperini al minuto 70 del match del Maradona. A fare il suo ingresso in campo è stato Rafael Toloi. Le condizioni del giocatore azzurro dovranno essere definite più tardi con gli esami strumentali necessari per capire l’entità dell’infortunio. Ogni aggiornamento verrà fornito nel corso delle prossime ore.