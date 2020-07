La domanda imperversa ormai sulla bocca di tutti i tifosi dell'Atalanta: che fine ha fatto il traino nerazzurro Josip Ilicic? Ce la farà a scendere in campo contro il Psg il 12 agosto?



Il geniale fantasista nerazzurro starebbe cercando di recuperare la migliore condizione fisica, e non solo, proprio in vista della Final Eight di Lisbona e i tifosi atalantini, preoccupati per lui, hanno deciso di incoraggiarlo con un'iniziativa che in pochissime ore ha fatto il giro di tutti i profili social della bergamasca: i sostenitori sono invitati a cambiare la propria immagine di profilo e/o di copertina su Facebook pubblicandone una dello sloveno numero 72 per dimostrargli “sostegno, vicinanza e affetto in questo momento difficile”.