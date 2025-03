Atalanta-Inter 0-2: il tabellino

AFP via Getty Images

Marcatori: 9’ s.t. Carlos Augusto, 42’ s.t. Lautaro.Carnesecchi; Djimsiti (dal 29’ s.t. Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (dal 14’ s.t. Ruggeri), Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic (dal 14’ s.t. De Ketelaere), Lookman (dal 39’ s.t. Brescianini); Retegui (dal 29’ s.t. Maldini). All. Gasperini.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (dal 21’ s.t. Bisseck), Barella, Calhanoglu (dal 46’ s.t. Asllani), Mkhitaryan (dal 30’ s.t. Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (dal 46’ s.t. Taremi), Lautaro (dal 46’ s.t. Correa). All. Inzaghi.

Arbitro: Massa (Imperia).Ammoniti: Bellanova, Pavard.Espulsi: Ederson, Bastoni.Recuperi: 1’+11’.Note: partita interrotta per oltre sei minuti per un malore ai danni di un tifoso ospite, traportato in barella cosciente fuori dallo stadio.