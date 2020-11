Vincere per il riscatto, altrimenti sprofondare., probabilmente le due migliori squadre della passata stagione, si trovano già a un aut-aut dettato dai risultati poco convincenti finora, nel match in programmaal Gewiss Stadium di Bergamo e valido perEntrambe sono reduci da pesanti ko di Champions League, 0-5 contro il Liverpool e 2-3 col Real Madrid, entrambe vedono a rischio la qualificazione agli ottavi. Entrambe non hanno fatto bene in campionato, finora: i bergamaschi dihanno già perso due volte, subendo 13 reti, mentre i nerazzurri dihanno trovato due pareggi, contro Parma e Lazio, e il ko nel derby col Milan: la distanza dalla vetta è rispettivamente di 4 e 5 lunghezze, in attesa dell'impegno dei rossoneri di questa sera. Per questo un risultato diverso dai tre punti aprirebbe ufficialmente una piccola crisi, per ognuna delle due squadre: sfida nella sfida quella tra Duvan Zapata e Romeluo, autori di due e cinque gol, finora.- ​Sono 117 le sfide tra Atalanta e Inter in Serie A: per la Dea 24 vittorie, 31 pareggi e 62 sconfitte. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro l’Inter: tre pareggi e un successo per i bergamaschi. Sono 58 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Inter in casa della Dea: il bilancio si compone di 15 vittorie interne, 21 pareggi e 22 successi esterni. L’Atalanta ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Inter in Serie A, successo per 4-1 nel match interno più recente. L’Atalanta viene da sette successi consecutivi in casa in Serie A e potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nella competizione. Per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A – la precedente occasione nel 2006/07 (15). Potrebbe, inoltre, diventare la seconda squadra di sempre ad arrivare a 13 successi esterni in un singolo campionato senza terminare il torneo in prima posizione (dopo il Napoli nel 2016/17 e 2017/18). Antonio Conte è imbattuto nei sette precedenti da allenatore contro l'Atalanta in Serie A, con sei successi e un pareggio. Il tecnico dell’Inter ha iniziato la sua carriera nel massimo campionato proprio con i bergamaschi nel 2009/10 (13 panchine: 3V, 4N, 6P). L’Inter potrebbe chiudere questa stagione di Serie A con due giocatori con almeno 15 gol segnati per la prima volta dal 1958/59, con Angelillo e Firmani (al momento Lautaro Martínez è a 14, Romelu Lukaku a 23). Robin Gosens è il difensore che ha preso parte a più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, al pari di Trent Alexander-Arnold (entrambi 17); per l’esterno dell’Atalanta otto reti e nove assist. Nessun difensore ha mai fatto meglio in una singola stagione da quando Opta raccoglie il dato nei top-5 (dal 2006/07). Romelu Lukaku è a quota 15 gol in trasferta in questo campionato: solo due giocatori nella storia della competizione sono riusciti a fare meglio in una singola stagione di Serie A in gare fuori casa: Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12) e Ciro Immobile (nel 2017/18 e nel torneo in corso), entrambi a quota 16.Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Ruggeri; Gomez, Malinovskyi; ZapataHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young, Barella; Sanchez, Lautaro.​