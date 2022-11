Atalanta - Inter sarà un romanzo dai mille significati. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega quanto il match di Bergamo sia importantissimo sia per Inzaghi che per Gasperini, che però dovranno partire da una certezza che stronca entrambi. Quale? Che tanto il Napoli non si ferma.



“Sarebbe folle pensare d’aver risolto tutti i problemi in una notte, com’era folle pensare di essere precipitati dopo la Juve. È il bilancio globale che va analizzato, e cinque sconfitte sono troppe per poco più di un terzo di campionato, soprattutto per una squadra che della solidità ha fatto la sua arma vincente. Atalanta-Inter non è una partita, è un romanzo dai mille significati che passa per il momento meno buono dell’ex Gasperini e per l’improvvisa ripartenza di Inzaghi. Ma fin qui si sono capite soltanto due cose: che il Napoli non si ferma mai, e che le altre, a turno, esaltano e deprimono. Vediamo a chi tocca domenica”.