Il primo big match dell'11esima giornata di Serie A va in scena sabato 4 novembre a partire dalle 18 quando a Bergamo l'Atalanta sfiderà l'Inter. Una sfida ricca di duelli e intrecci a partire dalle proprietà amiche con Zhang e Percassi, passando per Inzaghi e Gasperini, ma anche per i tanti affari più o meno intrecciati come Bastoni, Scalvini e Scamacca. La certezza è che i nerazzurri di Milano non vogliono fermare la propria corsa e difendere il primo posto in classifica mentre quelli bergamaschi, quarti alla vigilia sognano in grande per difendere il proprio piazzamento Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Inter, calcio d'inizio alle 18 di sabato 4 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.