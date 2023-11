Atalanta-Inter è una partita che si gioca su un asse ben solido, fatto di rispetto reciproco, strette di mano e incroci di mercato. Dallo scambio Schelotto-Livaja all'obiettivo in comune Gianluca Scamacca, che poi in estate ha scelto Bergamo.- Il primo acquisto della nuova Inter cinese è stato Cedric Soares, arrivato nel gennaio 2019, tre mesi dopo l'annuncio di Steven Zhang come presidente dell'Inter. Ma gli Zhang erano già operativi nelle operazioni di mercato nerazzurre - nel giugno 2016 il padre Zhang Jindong ha rilevato il 68,55% delle quote del club diventando l'azionista di maggioranza - e due anni prima avevano dato il loro ok all'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta per 28 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus., La Gazzetta dello Sport racconta che. Il presidente dell'Atalanta Antonio è stata una delle prime persone che hanno avuto rapporti con il gruppo Suning, con tanto di blitz a Nanchino per andare a trovare Jindong.- Oggi Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, e Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, hanno mantenuto un rapporto di amicizia dietro al quale possono esserci anche nuovi affari tra i due club.. Al momento la concorrenza arriva soprattutto dall'estero e l'ostacolo può essere la richiesta importante che fa l'Atalanta per il ragazzo, com'è sempre stato per i suoi gioielli. La volontà è quella di tenerlo almeno fino a fine stagione, poi si vedrà. L'Inter non lo perde di vista e continua a monitorare la situazione Scalvini, il possibile prossimo affare sull'asse Bergamo-Milano (nerazzurra).