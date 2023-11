Il portiere e doppio ex di Atalanta e Inter Alberto 'Jimmy' Fontana, ora albergatore a Cervia, parla della sfida di sabato tra i primi della classe e l'Atalanta: "L’Atalanta gioca sempre per vincere, ormai la sua filosofia è questa, però con l’Inter non sarà per niente facile. Mi aspetto una gara equilibrata e apertissima, a parer mio può succedere di tutto", spiega al Corriere di Bergamo.



STADIO- "Il clima stadio a Bergamo è qualcosa di spettacolare, è un impianto caldissimo, effettivamente può fare la differenza. Anche con l'Europa alle porte però so che entrambe non faranno calcoli. Perciò mi aspetto una gara spettacolare. L'Inter gioca solo per un risultato, vincere, e non è un caso se davanti ha così tante soluzioni. Si deciderà in attacco, lo spettacolo è assicurato. Sarà un match divertente. Impossibile prevedere il risultato. In questa Serie A, come si è visto nelle prime dieci giornate, niente è scontato».



CLASSIFICA FINALE- "Sicuramente i bergamaschi giocheranno per la Champions, io penso che in dirittura d’arrivo ci saranno quattro-cinque squadre a lottare per il terzo e quarto posto e tra queste sicuramente ci sarà l’Atalanta, poi saranno i dettagli a fare la differenza, con un ma, chi rimarrà nelle Coppe, in Primavera, avrà meno energie, per forza. Poi c’è la Juve che non ha le Coppe e secondo me può rivelarsi la grande scomoda nello sprint finale".