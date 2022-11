Daniele Chiffi di Padova è l'arbitro designato per Atalanta-Inter. Insieme a lui i guardalinee Baccini e Colarossi con Manganiello quarto uomo. A Var c'è Di Paolo, insieme all'avar Muto.



Qui sotto gli episodi dubbi della gara



22' - Rigore per l'Atalanta: Zapata cade in area contrastato da de Vrij, decisione giusta perché il difensore olandese con la coscia sinistra sbatte su quella dell'avversario atterrandolo.