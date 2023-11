Atalanta e Inter si sfidano al Gewiss Stadium. Questa l'analisi degli episodi dubbi e delle decisioni arbitrali più discusse durante il match delle 18:



Atalanta – Inter sabato 04/11 H.18.00

Sozza

Di Lorio – Bercigli

Iv: Giua

Var: Irrati

Avar: Maggioni



39' - RIGORE PER L'INTER! Darmian imbucato da Calhanoglu, sposta la palla a Musso, che lo travolge. Rigore netto.



35' - Ammonito anche Kolasinac per fallo su Thuram.



26' - Scivolata di De Roon su Calhanoglu in ritardo. Giallo per l'olandese.



22' - Spalla a spalla tra Dimarco e Kolasinac e al limite dell'area. Proteste dell'Inter, breve check del Var, non c'è niente.