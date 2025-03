che vale un pezzo di Scudetto. I due assistenti del direttore di gara ligure sono Carbone e Meli, mentre in VAR Room c'è Di Bello, assistito da Marini.Come sempre, anche in occasione del big match del Gewiss Stadium, analizzeremo le situazioni arbitrali più importanti e controverse con la nostraATALANTA – INTERCARBONE – MELIIV: SOZZAVAR: DI BELLOAVAR: MARINI37' KOLASINAC SU THURAM, MANCA IL FISCHIO DI MASSA: chiara ostruzione del difensore serbo sull'attaccante interista all'altezza della trequarti, poteva starci il fallo e il cartellino per il giocatore dell'Atalanta.: al termine di un'azione insistita dell'Atalanta che porta al tiro il capocannoniere di Serie A, l'opposizione del centrale dell'Inter è oggetto di silent check del VAR, che non ravvisa irregolarità.scontro in mezzo al campo, col centrocampista nerazzurro che prende il tempo al suo avversario e viene travolto. Anche in questo frangente, il direttore di gara non prende provvedimenti ma l'ammonizione poteva starci.25' BARELLA TRATTIENE LOOKMAN, SI GIOCA: proteste atalantine per un contatto al limite dell'area di rigore, la decisione sembra corretta.: intervento nettamente in ritardo del difensore dell'Inter all'altezza della trequarti, Massa risparmia il cartellino.