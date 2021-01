: decisivo l’intervento con cui salva il risultato su Lautaro Martinez. Non viene chiamato in causa in altre occasioni.: nella prima frazione rischia tantissimo con un passaggio in orizzontale. Nella ripresa non soffre le avanzate ospiti.: tatticamente perfetto, non perde mai la marcatura su Lukaku.(dal 18’ s.t.: entra nel momento più delicato della gara. Bravo a non farsi trovare impreparato): sbaglia poco o nulla. Fondamentali le diagonali con cui aiuta l’intera retroguardia.: contiene in maniera efficiente Young, che dalle sue parti non riesce mai ad arrivare sul fondo.(dal 33’ s.t.: sua l’occasione più importante del match. In mezzo al campo crea superiorità numerica, saltando l’uomo e scaricando la sfera sugli esterni.: il giallo rimediato dopo pochi minuti segna negativamente la sua prova. Gotti è costretto a toglierlo nel corso del primo tempo.(dal 33’ p.t.: subentra a gara in corso in maniera piuttosto positiva, facendo da schermo davanti alla difesa): più propositivo nella prima frazione. Si spegne leggermente quando avanza sulla trequarti.: si limita alla fase difensiva, aiutando i compagni in fase di copertura.(dal 33’ s.t.: si muove tanto e cerca in qualsiasi modo di far salire la squadra. L’impegno con cui lotta con i difensori ospiti è encomiabile.: non ancora al top della forma fisica. Non riesce ad incidere, perdendosi tra le maglie nerazzurre.(dal 17’ s.t.: entra per dare una mano ai compagni di reparto, riuscendoci discretamente): chiude il girone di andata con un punto preziosissimo, difendendo il risultato con le unghie e con i denti. Le sostituzioni aiutano i suoi ragazzi a non abbassare la concentrazione.Vive una gara da spettatore.È tornato sui suoi livelli, non soffre niente e nessuno.Il migliore dell’intero pacchetto difensivo. Annulla Lasagna e dà sicurezza al reparto intero.Parte subito con un brivido per un rinvio sballato che sbatte su De Paul. Si riassesta e prosegue sui suoi solidi standard. Entra in ritardo su De Paul e guadagna il giallo che lo manda in diffida.La gamba va, ma al momento dell’ultima scelta sbaglia praticamente tutto.In fase di non possesso è la solita furia, questa volta manca un po’ negli ultimi 25 metri, anche se sfiora l’eurogol con un gran tiro al volo.Buona regia e tocchi puliti, ma attorno a lui c’è poco movimento.Lento, impreciso. Conte lo tiene in campo fin troppo.(Dal 25’ s.t.Questa volta l’amuleto non porta i tre punti. Giocate semplici, intelligenza e disciplina, ma non inventa niente. Spende il fallo su Lasagna lanciato a rete e guadagna il giallo).Dorme sul taglio di Stryger Larsen che in area di rigore gli prende il tempo e colpisce male di testa. Prosegue a fuoco lento, poi offre un buon assist ad Hakimi che però spreca.(Dal 25’ s.t.Ingresso inutile.)Non offre il solito contributo alla squadra. Conte prova a scuoterlo dalla panchina, ma il belga è statico, allarga poco il gioco. Riesce comunque a creare qualche pericolo giocando di sponda, manda al tiro Vidal e Hakimi, ma entrambi sprecano. Servono i suoi gol, specie nei momenti decisivi.Intercetta il passaggio sballato di Rodrigo Becao e vola in porta, ma Musso si supera. Tutta qui la sua partita. Poco.(Dal 25’ s.t.Entra subito nel vivo e scambia bene soprattutto con Hakimi).Ritarda troppo i cambi di Vidal e Lautaro, la sua Inter non approfitta del passo falso del Milan. Prove di maturità da non fallire.