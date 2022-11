Dopo le gare di ieri, la 15a giornata di Serie A si chiude oggi con le altre sei partite dell'ultimo turno pre Mondiale. La domenica di calcio italiano parte. Stessi punti tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi: chi vince può agganciare Lazio e Milan al secondo posto, aspettando le altre gare di oggi. La squadr di Gasp ha; arrivano da due ko di fila e nelle ultime cinque ne hanno perse tre vincendo le altre due. L'Inter arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato,e arriva dai sei gol fatti al Bologna.- Gasperini è senza Muriel, davanti ha preferito Zapata a Hojlund e dietro al colombiano ci saranno Ederson e Lookman con Pasalic in mediana; fuori Malinovskyi., dall'altra parte c'è Hateboer e in difesa Scalvini e non Djimsiti con Demiral e Toloi. C'è de Vrij al centro della difesa dell'Inter, insieme a lui Skriniar e Bastoni con Acerbi che si accomoda in panchina.con Barella e Mkhitryan ai suoi lati. Dzeko-Lautaro è la coppia d'attacco.: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, Pasalic, Maehle; Ederson, Lookman; Zapata.: Gasperini.: Onana; Skirniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.: Inzaghi.