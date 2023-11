Concluse Bologna-Lazio e Salernitana-Napoli, la Serie A prosegue con le sfide valide per la giornata numero 11., che - nello stesso giorno di Milan-Udinese - può dare nuove risposte in chiave classifica. La squadra di Gasperini arriva alla sfida con la carica dello, sull'onda di una grande prestazione di Gianluca Scamacca. Dalla sua parte l'Inter giunge alla sfida da capolista, reduce da, entrambe a rete inviolata. Una sfida che si preannuncia concitata e non solo per i tanti intrecci di mercato che legano le due compagini, bensì per la questione di classifica, che vede l'e desiderosa di tenersi stretto un posto europeo. Una vittoria per la formazione di Gasperini vorrebbe infatti dire scongiurare per questo turno un attacco da parte di Napoli e Fiorentina e soprattutto agganciare momentaneamente il Milan che alle 20.45 ospiterà l'Udinese a San Siro. Per la truppa di Inzaghi, invece, i tre punti si tradurrebbero in un, andando a +5 in attesa di Fiorentina-Juve in programma per domani alle 20.45.L’Inter è(4V, 5N), in tutta la sua storia in Serie A solo una volta ha registrato una serie più lunga di gare consecutive contro i bergamaschi senza perdere: 10, tra dicembre 1950 e marzo 1955.Si affrontanoin questo momento: nessuna squadra ha infatti mantenuto la porta involata di più nei cinque grandi campionati europei rispetto a Inter e Atalanta. Sette cleansheet ciascuna, alla pari di Nizza e Juventus.Con due doppiette in appena quattro presenze dal primo minuto, Gianlucaè uno degli italiani più prolifici nelle prime 11 partite di Serie A con l'Atalanta: ultimo giocatore italiano che ha segnato più gol con l’Atalanta nelle prime 11 gare in una stagione di Serie A è stato Sergionel 2008/09 (cinque).Se dovesse centrare un successo con cleansheet, l’Inter vincerebbe ciascuna delleper la seconda volta nella sua storia, dopo il 1966/67: nessun’altra squadra haiUlteriore pillola: Marcusè uno dei cinque giocatori che hanno segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist nei cinque grandi campionati europei in corso, insieme a Harry Kane, Mohamed Salah, Ollie Watkins e Julian Brandt.(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.