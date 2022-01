Dulcis in fundo. Ladomenicale si chiude con il piatto forte, in attesa dei tre positicipi del lunedì:al Gewiss Stadium di Bergamo si affrontano l'di Gian Pieroe l'di Simonein quella che è una vera e propria sfida scudetto. I nerazzurri di Milano, reduci dalla conquista della loro sesta Supercoppa Italiana contro la Juventus e da otto vittorie di fila in campionato, vogliono la nona sinfonia nella difficile trasferta bergamasca e il mantenimento dei punti di vantaggio sulle inseguitrici, nella strada verso il secondo titolo di fila e la seconda stella: in classifica sono primi a +1 sul Milan e +6 sul Napoli, che hanno una partita in più, e +8 proprio sull'Atalanta, che quindi forse è all'ultima chiamata per rientrare nel giro scudetto, visto che con un vittoria salirebbe a -5, anche se deve fare a meno di 5 calciatori, positivi al Covid. Sfida nella sfida, quella tra i bomber: Lautaro Martinez e Dzeko da una parte, 11 e 8 reti finora, e Duvan Zapata e Pasalic dall'altra, 9 e 8 reti.L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di Serie A contro l’Atalanta, anche se in quattro di questi incontri la partita è terminata in parità (2V), nel periodo la formazione milanese ha tenuto la porta inviolata tre volte. L’Atalanta ha vinto solo il 18% delle gare di Serie A contro l’Inter sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (2 su 11), contro nessuna avversaria ha registrato una percentuale di successi più bassa. Perfetto equilibrio nelle ultime otto gare casalinghe dell’Atalanta contro l’Inter in campionato: due successi per parte e quattro pareggi. Questa potrebbe diventare la terza occasione in cui una squadra va a segno in 40 partite consecutive in Serie A: l’Inter infatti è a quota 39, meglio ha fatto solo la Juventus, nel dicembre 2017 (44) e marzo 2014 (43). In aggiunta, i nerazzurri sono, insieme al Bayern Monaco, le uniche due squadre che sono andate a segno in tutte le gare disputate in stagione nei cinque grandi campionati europei. L’Atalanta conta appena tre successi in casa in questo campionato, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte: sono 12 i punti ottenuti in gare interne nel torneo in corso, almeno cinque in meno rispetto ad ogni altra squadra attualmente nelle prime otto posizioni in classifica. Simone Inzaghi è l’unico tra gli attuali allenatori di Serie A che ha registrato per due volte una striscia di otto o più successi consecutivi nella competizione nel corso delle ultime tre stagioni – prima delle otto con l’Inter aveva ottenuto 11 vittorie di fila con la Lazio tra ottobre 2019 e gennaio 2020. L’Inter è la squadra che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questa Serie A (16) e l’unica che non ha perso nelle restanti partite in cui ha incassato la prima rete della partita (quattro vittorie in quattro precedenti). Mario Pasalic è il centrocampista che ha segnato più reti su azione (otto) in stagione nei cinque grandi campionati europei – tuttavia, l’Inter è l’avversaria che il giocatore dell’Atalanta ha affrontato più volte, insieme alla Sampdoria (otto entrambe), senza mai segnare o servire assist in Serie A. Luis Muriel e Hakan Calhanoglu sono i due giocatori che servono in media più assist rispetto ai minuti giocati in questa Serie A (min. 4 passaggi vincenti): uno ogni 148 minuti per l’attaccante dell’Atalanta, uno ogni 166 minuti per il centrocampista dell’Inter. Edin Dzeko è l’unico giocatore che ha messo a segno più di una rete sia di destro, di sinistro e di testa in questa stagione di Serie A - l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette gol nella competizione contro l’Atalanta, contro nessuna avversaria ne conta di più.Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.