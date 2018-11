Calciomercato.com vi propone la movioladi, match valido per la 12esima giornata di Serie A. Il direttore di gara è Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Schenone e Mondin e dal quarto uomo Mariani di Aprilia. Al Var ci sarà Guida con l'assistente Var Posado.L'Atalanta sfiora in vantaggio con la ribattuta di Hateboer su una respinta corta di Handanovic. L'olandese viene pescato in fuorigioco. Decisione corretta del guardalinee.Ivan Perisic viene fermato dalla segnalazione del guardalinee, che lo pesca in fuorigioco. La decisione dell'assistente di Maresca è dubbia, con il croato che sembra in linea con la difesa dell'Atalanta.L'arbitro Maresca ammonisce Vecino per un intervento in ritardo su Gosens a metà campo. Decisione severa del direttore di gara.Cartellino giallo anche per Marcelo Brozovic, che ferma con un fallo Duvan Zapata, impedendo la ripartenza dell'Atalanta.'Silent Check' di Maresca per un possibile tocco di mano di Miranda in area di rigore. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro, che lascia giocare.Terza ammonizione per l'Inter. Intervento in ritardo a centrocampo di Skriniar su Gomez: Maresca estrae il cartellino giallo.Politano prova a saltare Mancini, che tocca la palla con la mano: Maresca concede il rigore. Decisione dubbia: il difensore degli orobici era molto vicino.Sul cross da sinistra, Djimsiti prova a intervenire, con Perisic che è appostato nella sua area. Contatto tra i due, con i bergamaschi che chiedono il rigore. L'arbitro Maresca fischia fallo in attacco.Giallo per Hateboer, che trattiene Asamoah e gli impedisce di ripartire.Brutta entrata di Gagliardini su Gomez. L'ex centrocampista orobico viene ammonito.Giallo anche per il centrocampista olandese, che interviene in ritardo su Borja Valero.Nel tentativo di ripartenza, Gomez rifila una manata involontaria a Borja Valero. Maresca ferma il gioco e ammonito il 'Papu'.Marcelo Brozovic entra in ritardo su Ilicic. Il croato, già ammonito interviene in gamba tesa e viene espulso da Maresca.