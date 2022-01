La Serie A torna in campo nel fine settimana con le partite della 22esima giornata, che si disputa fra sabato (si parte con Sampdoria-Torino alle 15), domenica (con il big match Atalanta-Inter alle 20.45) e lunedì (l'ultimo incontro è Fiorentina-Genoa alle 20.45). Il prossimo turno del massimo campionato, così come quello del weekend successivo (22-23 gennaio), sarà giocato con un limite massimo di 5.000 spettatori per ogni stadio, in base all'ultimo decreto governativo mirato a contrastare la pandemia da Covid-19. Oltre ai match già citati, occhi puntati anche su Juventus-Udinese (sabato 20.45), Roma-Cagliari (domenica alle 18), Bologna-Napoli e Milan-Spezia (entrambe lunedì alle 18.30). Completano il quadro Salernitana-Lazio, Sassuolo-Verona e Venezia-Empoli.



Atalanta-Inter è il match più atteso della giornata, con la capolista di Simone Inzaghi che fa visita alla squadra di Gian Piero Gasperini, quarta in classifica a -8 dai campioni d'Italia. Nessuno squalificato sia per l'Inter, che arriva dalla vittoria con la Lazio in campionato e dal successo contro la Juventus in Supercoppa, che per l'Atalanta, reduce dalla rotonda vittoria esterna sul campo dell'Udinese.



16/1 - 20:45 - Atalanta-Inter - DAZN



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.