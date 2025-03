Retegui re di Bergamo: l'Inter non ha affondato, doveva essere il vice-Lautaro

è sicuramente uno dei due volti che ci accompagneranno a domenica sera, 16 marzo 2025, quando a partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamoospiteràin un autentico scontro Scudetto. Eppure, riavvolgendo di poco il nastro della sua carriera e tornado anche soltanto alla primavera 2023, questa storia che oggi lo vede quasi comeavrebbe potuto essere completamente differente se non all'opposto.Il senso del goal Retegui lo ha sempre avuto nel dna e, anche con la maglia del, prima di venire in Italia, la sua vena realizzativa aveva convinto Robertoe gli scout Azzurri non solo a tenerlo in considerazione, ma a convocarlo e farlo esordire in Nazionale. La prima partita fa subito capire le sue qualità, con il goal segnato nella ripresa che non è bastato ad evitare la sconfitta per 2-1 al Maradona contro l'Inghilterra. La partita successiva, con l'Italia che vince 2-0 a Malta è invece quella che più lo ha avvicinato all'Inter. Anche qui goal e relazioni iper-positive dai presenti allo stadio.

Sugli spalti del Ta Qali erano infatti presenti i direttori sportivi Piero Ausilio e Dario Baccin che proprio in quell'occasione ebbero la chance di parlare con il giocatore e con il suo entourage dal vivo. L'Inter, grazie alle segnalazioni die sfruttandoall'epoca in prestito proprio al Tigre, aveva già iniziato a parlare col club argentino del possibile acquisto, ma la clausola che manteneva in corsa (per il 50% del cartellino) anche ilha complicato le trattative.Il cartellino di Colidio non bastò a tenere basse le cifre dell'affare con il Boca che spinse per valorizzare il suo 50%. Retegui rimase quindi bloccato al Tigre che in estate ascoltò la ricca proposta del Genoa daCifre troppo alte per quello che, all'epoca, l'Inter poteva mettere sul piatto.Qualche giorno prima dell'approdo di Retegui in Italia fu venduto per circa 4,5 milioni di euro al River Plate, ma questa è un'altra storia.

Retegui al Genoa non esplode, ma chiude comunque un campionato di primissimo piano nonostante i diversi problemi fisici che lo hanno condizionato.ma a cambiare la storia della sua carriera è l'infortunio al ginocchio subito dache costringe l'Atalanta a tornare sul mercato. 20,9 milioni di euro più bonus è la cifra finale, quasi raddoppiata in un solo anno rispetto a quanto investito dal Genoa.e affiancarlo a Latuaro Martinez in un ruolo simile a quello avuto dal Toro nel primo anno italiano quando Mauro Icardi era il titolare. Le la mancata uscita di Correa e Arnautovic non ha aperto altri margini di manovra.di sempre, diventato con Gasperini praticamente il nuovo re di Bergamo a suon di goal. Domenica al Gewiss sarà decisiva e