Non lo faccio pensando di far cambiare idea a quei giornalisti che con grande superficialità hanno condannato Mattia al ruolo di peggiore in campo con commenti ingiusti ed esagerati né per cercare di rabbonire la ferocia dei tanti, troppi ormai, onanisti leoni della tastiera che sfogano le loro frustrazioni ovunque venga loro concesso spazio.

Lo faccio per rendere merito a Mattia che negli ultimi tempi ha risalito con impegno e convinzione la china ritornando ai suoi livelli , diventando così una certezza per la Juve nonostante la poca fiducia che la stampa, in generale, ha mostrato negli ultimi anni nei suoi confronti.

Ieri sera, in una gara dove niente e nessuno ha funzionato, spostato in un ruolo che può certamente fare ma in cui non giocava da anni ha fatto, contro un avversario dirompente e travolgente, una gara più che accettabile rovinata, purtroppo, da un errore finale banale e mortale ma al tempo stesso ininfluente per l’esito della gara.

Così la pensano il suo allenatore ed i dirigenti del suo club con buona pace di chi aspettava la prima serata storta per sfogare l’antica prevenuta “antipatia” nei suoi confronti.

Forza Mattia continua così!!!