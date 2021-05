In Prefettura, a Bergamo, si è tenuto un vertice molto importante: come riporta L'Eco di Bergamo, sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica quello che potrebbe avvenire. Il prefetto Enrico Ricci è stato chiaro: "Di certo noiora siamo in attesa di capire cosa avverrà nei prossimi giorni e come si muoverà l’Atalanta"."Al momento non abbiamo indicazioni di organizzazione di eventi da parte di nessuno. È poi probabile che,L’invito, in ogni caso, è quello di usare il buonsenso. Nei prossimi giorni acquisiremo qualche elemento in più e infatti a questa riunione ne seguiranno altre".Un altro vertice è in programma martedì prossimo, quando saranno definite le linee operative: "ha chiarito il vicensindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Bergamo Sergio Gandi.ha sottolineato il questore della città orobica Maurizio Auriemma, "ma al momento le previsioni per quella sera sono le più svariate e, anche per scaramanzia, in tanti evitano di parlare di qualcosa che potrebbe anche non verificarsi.sempre ovviamente nel rispetto delle regole e del buonsenso, che i bergamaschi hanno dimostrato di avere: