Dopo Napoli-Inter, un altro scontro diretto di alta classifica nella 25esima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Juventus. La gara è stata affidata all'arbitro Mariani, coadiuvato da Meli e Marinelli. Quarto uomo Volpi, Var e Avar Aureliano e Di Meo.



Di seguito gli episodi-chiave da moviola:



Primo tempo



31' p.t.: episodio-chiave. Szczesny esce su Koopmeiners fuori area, contatto tra i due dopo che l'olandese anticipa il polacco. Dopo consulto col Var, Mariani fa cenno di proseguire con un calcio d'angolo senza prendere provvedimenti.

35' p.t.: giallo per proteste a Djimsiti.

36' p.t.: fallaccio di Hateboer su De Sciglio, piede a martello. Giallo che è più un arancione.

38' p.t.: Danilo stende Boga, intervento in ritardo, giallo e squalifica in arrivo per il terzino diffidato, che non ci sarà contro il Torino.

42'' p.t.: Vlahovic protesta platealmente con il direttore di gara, che non esita ad ammonirlo.

45' p.t.: De Ligt mura due volte su Boga nel giro di un minuto, nel primo caso dubbi sulla posizione del braccio dell'olandese