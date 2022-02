Ecco le scelte di Gasperini e Allegri per la gara di stasera tra Atalanta e Juventus:



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga. All: Gasperini.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All: Allegri.