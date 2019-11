Ronaldo non c'è, la Juve punta su Dybala. Ci si sposta in alta classifica per il primo appuntamento del turno, nel quale l'Atalanta proverà a sgambettare la Juventus, unica squadra ancora imbattuta in campionato. Un colpo alla portata dei bergamaschi, almeno a giudicare dalle quote che - nonostante il piccolo vantaggio concesso ai bianconeri - sono le più equilibrate di giornata. L'«1» di Gasperini vale 2,75, per la rivincita della Juve (che non ha mai battuto i nerazzurri negli ultimi tre confronti tra Serie A e Coppa Italia) si scende a 2,50, mentre il pareggio pagherebbe 3,45. Altissimo il tasso spettacolo nelle partite dell'Atalanta, con una media gol (tra fatti e subiti) a 4, la più alta di tutto il campionato. Un dato che in tabellone spinge l'Over, la scommessa su almeno tre reti complessive, dato a 1,70. Nelle scommesse sui marcatori, vista l'assenza di Cristiano Ronaldo, la scelta dei quotisti va su Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, prime scelte a 2,50 ma solo di un soffio davanti a Duvan Zapata, a 2,75.