"Per uno stadio tutto atalantino resta a casa bergamasco juventino": questo lo striscione esposto dai tifosi dell'Atalanta fuori dal Gewiss Stadium destinato, evidentemente, a quei cittadini di Bergamo che non hanno a cuore la squadra nerazzurra ma, spesso per motivi famigliari, sostengono la capolista di Serie A.



PROBLEMA INFILTRATI- Negli anni passati infatti era abitudine osservare non solo nel settore ospiti, ma nelle tribune e anche in Curva Sud, un certo numero di bianconeri 'infiltrato', con tanto di sciarpa e maglia della Juventus, e questo fatto aveva infastidito gli ultras e il pubblico nerazzurro, portando anche ad episodi spiacevoli. Nell'ultima stagione in realtà, da quando cioè l'Atalanta è decollata in campionato e si è qualificata in Champions, i tifosi 'nemici' sono drasticamente diminuiti e anche chi parteggia da sempre per altre squadre viene spesso allo stadio come simpatizzante del team della sua città.



MATCH SENTITO- Nonostante questo, essendo fino a qualche settimana fa l'Atalanta una delle tre forze del campionato insieme all'Inter e proprio alla Juve, il match di sabato sera è particolarmente sentito e i tifosi della Dea spingono i nerazzurri a colorare lo stadio solo dei colori dell'Atalanta.