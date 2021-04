L'ex attaccante dell'Atalanta Nicola Ventola, in una lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, svela le sue sensazioni sul big match contro la Juve, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium: "Quella partita con la Juve era uno scontro d’alta classifica, proprio come la sfida di domenica. Questa Atalanta legge in fretta ogni partita perché chi entra in campo sa sempre cosa fare. La Juve invece è ancora alla ricerca di idee. Cristiano Ronaldo segna gol a grappoli, ma è poco funzionale alla squadra. All’Atalanta succede il contrario: tutti sono utili a tutti, i singoli fan porte di un meccanismo al quale portano benefici. Quello dell’Atalanta è l’unico calcio europeo che si gioca in Italia“.



PIOGGIA DI GOL- “Il gioco dell’Atalanta è fatto di aggressività, ritmi alti, due contro due in difesa e poi trovi il difensore nell’altra area. Adoro il calcio di Gasperini, è molto divertente. Domenica mi aspetto tanti gol".



ROMERO E LA COPPA- "(...).Romero? Sta diventando un grandissimo giocatore, ma la forza dell’Atalanta è avere alternative di livello. Nessuno è insostituibile e il caso Gomez lo dimostra. (...). Tra le due gare, meglio vincere la finale di Coppa Italia. Dopo la gara di domenica ce ne saranno altre sette e l’Atalanta farà tanti punti. La finale di Coppa Italia non ti capita tutti i giorni e quello è un trofeo“.