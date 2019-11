Atalanta-Juventus 1-3 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 10' s.t. Gosens (A), 29' s.t. Higuain (J), 37' s.t. Higuain (J), 47' s.t. Dybala (J)



Assist: 10' s.t. Barrow (A), 29' s.t. Pjanic (J), 37' s.t. Cuadrado (J), 47' s.t. Higuain (J)



Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler (40' s.t. Traorè), Gosens (26' s.t. Castagne), Pašalić, Gomez, Barrow (12' s.t. Muriel). All. Gasperini.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio, Khedira (25' s.t. Emre Can), Pjanic, Bentancur (13' s.t. Douglas Costa), Bernardeschi (26' p.t. Ramsey), Higuain, Dybala. All. Sarri.



Arbitro: Rocchi di Firenze (Peretti, Cecconi; Doveri)



Ammoniti: 7' p.t. Higuain (J), 10' p.t. Palomino (A), 27' p.t. Dybala (J), 41' p.t. Freuler (A), 45' p.t. Gosens (A), 47' p.t. Cuadrado (J), 16' s.t. Toloi (A), 38' s.t. Gollini (A).