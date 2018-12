Atalanta-Juventus 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 2' p.t. aut. Djimsiti (A), 25' p.t. Zapata (A), 11' s.t. Zapata (A), 34' s.t. Ronaldo (J)



Assist: 25' p.t. Gomez (A), 11' s.t. Gomez (A), 34' s.t. Mandzukic (J)



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello (41' s.t. Barrow); Hateboer, Pašalić (22' s.t. Gosens), Freuler, Castagne; Gomez; Iličić (32' s.t. Pessina), Zapata. All. Gasperini.



Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (20' s.t. Ronaldo), Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa (12' s.t. Pjanic). All. Allegri.



Arbitro: Banti di Livorno (Carbone, Ranghetti; Aureliano)



Ammoniti: 18' p.t. Bentancur (J), 29' p.t. Zapata (A), 32' p.t. Mancini (A), 38' p.t. Chiellini (J), 15' s.t. Hateboer (A), 17' s.t. Mandzukic (J), 45' s.t. Freuler (A)



Espulsi: 8' s.t. Bentancur (J)