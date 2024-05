Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia: sarà Maresca l'arbitro della gara. I precedenti, occhio a rigori e cartellini

L'Aia ha reso notii nominativi, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno la2023/24 frache sarà in programma mercoledì 15 maggio 2024 a partire dalle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà Fabiodella sezione di Napoli l'arbitro della finale con, due dei migliori varisti a disposizione di Rocchi, che saranno in sala Var davanti al monitor.MARESCABINDONI – TEGONI

IV: MARIANIVAR: MARINIAVAR: DI PAOLOAA RIS.: LIBERTIInternazionale dal 2020, in Serie A dal 2014 è uno dei migliori arbitri italiani, ma in stagione ha diretto soltanto 4 match internazionali.Juventus-Lazio e del derby di Torino pareggiato 0-0. Non ha mai diretto in stagione l'Atalanta ed è alla prima apparizione in Coppa Italia.Non ha mai diretto una sfida fra queste due società, ma in carriera è stato l'arbitro di 17 incontri con in campo la Juventus e di 15 partite con protagonista l'Atalanta. Con entrambe le squadre il bilancio è positivo con un parziale di 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte vs i bianconeri e di 9 vittorie 4 pareggi e 3 sconfitte vs i bergamaschi.

Tende a gestire il ritmo della gara con i cartellini, infatti in carriera in 322 partite arbitrate sono 1657 i cartellini gialli estratti, ma ben 142 le espulsioni (54 per doppipo giallo e 88 per rosso diretto), quasi una ongi due gare. Anche il numero dei rigori è elevato con 102 rigori concessi, quasi 1 ogni 3 partite.