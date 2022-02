Il secondo big match della 25esima giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno andrà in scena domenica 13 a partire dalle 20.45 nel posticipo serale che vedrà l'Atalanta ospitare la Juventus. Una sfida fondamentale innanzitutto nella corsa Champions dove, a detta di Massimiliano Allegri, la corsa dei bianconeri va fatta proprio sui bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Ma una gara fondamentale anche per l'ipotetica rincorsa ad un reinserimento nella lotta scudetto con lo scontro diretto del sabato fra Inter e Napoli che lascia aperti tanti scenari.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Juventus, calcio d'inizio alle ore 20.45 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Muriel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.