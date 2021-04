A FINE PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO POLVEROSI

Una sfida fondamentale.ma sarà anche una delle partite più decisive di questo finale di campionato tra due squadre in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.Pirlo deve fare a meno di Ronaldo, out per un sovraccarico ai flessori che dura da lunedì, chance per Dybala, che torna titolare dopo 98 giorni. Gasperini, privo di Romero, recupera Pessina, guarito dal Covid.Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, MurielSzczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala​