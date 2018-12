Dopo l'anticipo tra Frosinone e Milan, prosegue alle 15 la. Nel primo Boxing Day all'italiana,. Per la prima volta in questo campionato, Massimiliano Allegri decide di non schierare titolare Cristiano Ronaldo. Assente anche Matuidi per un attacco febbrile, mentre Gian Piero Gasperini deve rinunciare agli squalificati Palomino e Toloi.La Juventus è la squadra contro la quale l'Atalanta ha perso più partite in Serie A: 64, tra cui 23 delle ultime 27 sfide di campionato contro i bianconeri (4N). L'Atalanta ha ottenuto due pareggi – entrambi 2-2 – nelle ultime due gare casalinghe di Serie A giocate contro la Juve, interrompendo una striscia di nove sconfitte interne consecutive di campionato contro i bianconeri. Dal 2008 a oggi l'Atalanta è la squadra contro cui la Juventus ha segnato più reti in Serie A: 44. I bianconeri hanno vinto le ultime otto trasferte in Serie A: non hanno mai ottenuto più successi esterni di fila nel massimo campionato. Con un successo la Juve potrebbe eguagliare, con una giornata di anticipo, il record di punti in un girone d'andata nella Serie A a 20 squadre, stabilito proprio dalla squadra bianconera nel 2005/06 e nel 2013/14 (52).