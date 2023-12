L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Torino nel posticipo di campionato in Serie A: "Ci sarà tempo per trovare delle spiegazioni, la prestazione è veramente brutta. Abbiamo diverse assenze soprattutto in difesa, ma in questo momento non tutta la squadra sta tirando la carretta e dobbiamo ragionarci sopra. Non buttiamo via tutto, alcuni giocatori stanno dando l'esempio. Altri no, stanno facendo fatica a capire lo spirito giusto".



"De Ketelaere ha un deficit di forza in certi momenti, ma è stato un bel riferimento ed è un ragazzo sul quale ci si può contare. L'ammonizione di Buongiorno è arrivata tardi rispetto a quella di Scalvini. Poi il rigore ha chiuso la partita. Siamo negativi negli episodi come sempre, non dobbiamo diventarlo anche nell'atteggiamento. Duvan Zapata lo conosciamo bene, ha fatto una buona partita e sono contento per lui".