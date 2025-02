AFP via Getty Images

Atalanta, Kolasinac ancora ko: fuori nel primo tempo contro il Torino, le condizioni

Federico Targetti

26 minuti fa



Sead Kolasinac si ferma di nuovo: il difensore bosniaco dell'Atalanta ha recuperato dopo aver alzato bandiera bianca contro il Barcellona, è partito titolare nella gara contro il Torino ma si è dovuto arrendere per via di un problema al flessore intorno alla mezz'ora. Al suo posto è entrato Toloi.



Dazn aggiorna sulla prima diagnosi: per Kolasinac si tratterebbe di risentimento muscolare al flessore destro.



Gasperini, che ha già perso Kossounou e Scalvini per infortunio. deve fare i conti con un altro stop: si attendono i risultati dei controlli, ma a questo punto è chiaro che l'Atalanta tornerà sul mercato dei difensori.