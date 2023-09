Sead Kolasinac, difensore bosniaco dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa:



"Per me è stato facile adattarmi, quando sono arrivato al Marsiglia c'era un mister simile, Tudor, ho avuto bisogno di un po' di tempo per adattarmi. Anche Mitchel (Bakker, ndr) è nuovo, ha bisogno di tempo per adattarsi ma è sulla strada giusta. Credo che Gasperini sia incredibile, mi trovo molto bene. Sono molto felice di essere allenato da lui, Malinovskyi ai tempi del Marsiglia mi aveva parlato dell'Atalanta".