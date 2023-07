Sead Kolasinac, il difensore trentenne ex Arsenal a cui è scaduto il contratto al Marsiglia, a La Gazzetta dello sport spiega perché ha scelto l'Atalanta: "Con Tudor ho parlato dell’Atalanta anche prima di sapere di poter venire qui: mi ha sempre detto che è un grande club e conosce bene Gasperini. Allenatori simili, stili simili: questo mi aiuterà. Entrambi praticano un calcio offensivo, chiedono sempre e solo il massimo e giocano con la difesa a tre. A Marsiglia ho giocato come centrale mancino, è il ruolo che mi fa sentire più a mio agio, ma non mi dispiace giocare esterno sinistro. Se servirà all’allenatore, mi adatterò”.



"Non è stato facile lasciare il Marsiglia, ma per me contano le sensazioni e con i dirigenti dell’Atalanta ho sentito subito il feeling giusto. Poi volevo confrontarmi anche con la Serie A, da tempo e l’Atalanta era perfetta per me, per il mio stile di gioco. E sono rimasto impressionato dal centro sportivo: campi, strutture, tutto fantastico".