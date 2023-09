"Non appena ho parlato con Luca (Percassi, ndr) e Toni (D'Amico, ndr) ho visto grande feeling,, la soluzione migliore per me". Così Sead, uno dei nuovi acquisti dell'Atalanta, si è presentato in conferenza stampa al 'Centro Bortolotti' di Zingonia.In apertura, Lucaha presentato il nuovo arrivato: "Racconto un aneddoto rispetto alla trattativa che riguarda Sead.. Dopo gli incontri ci disse che avrebbe avuto bisogno di quindici giorni di relax con la famiglia, per tornare carico. Periodo da noi rispettato. Ci aveva detto che il 6-7 luglio sarebbe arrivato a firmare, così è stato. Nonostante l'inserimento di altre squadre. Questo a dimostrazione della serietà di questo ragazzo, con i fatti ha dimostrato il suo modo di essere., due grandi professionisti".La parola torna al difensore, protagonista di un grande avvio in stagione: "Per me è stato facile adattarmi, quando sono arrivato al Marsiglia c'era un mister simile, Tudor, ho avuto bisogno di un po' di tempo per adattarmi. Anche Mitchel (Bakker, ndr) è nuovo, ha bisogno di tempo per adattarsi ma è sulla strada giusta., Malinovskyi ai tempi del Marsiglia mi aveva parlato dell'Atalanta"."La difficoltà della Serie A si può vedere anche dall'ultima che abbiamo giocato,, non è facile se la paragoniamo al campionato francese, dove c'è maggiore possibilità di fare gol. Bisogna stare concentrati al cento per cento. Dietro un clean-sheet c'è la volontà di difenderti a tutti i costi,. Giocare in casa è bellissimo, ma anche fuori ne trovi tanti di tuoi tifosi e vuoi ripagarli al meglio"."Avendo trent'anni l'esperienza conta ma sono sempre stato molto calmo, l'esperienza conta per aiutare la squadra, dobbiamo sempre pensare a fare la cosa giusta.. Voglio aiutare la squadra il più possibile. Sono molto felice di essere qui, vedo la passione delle persone che lavorano qui, sono tutti innamorati del club. Ho sensazioni positive ed è facile adattarsi.ma è importante pensare ad una partita alla volta, abbiamo una partita importante contro il Verona. Ci concentriamo sulla Serie A"."Non è corretto scegliere un difensore in particolare, tutti abbiamo grandi qualità per aiutare la squadra. Ho avuto un bell'impatto con la città di Bergamo, ora va anche meglio perché ho preso casa insieme alla mia famiglia.. Le persone sono amorevoli e simpatiche, siamo andati per ristoranti e mi piace molto la pasta"."A me piace essere un leader in campo e fuori, mi piace aiutare la squadra sia nei momenti facili che in quelli difficili.. Sono rimasto molto sorpreso dalle strutture, credo che il centro sportivo sia uno dei migliori in giro, anche a livello di infrastrutture. Anche lo stadio che sta subendo una ristrutturazione, è molto bello e di alto livello".