Atalanta, Kolasinac si ferma all'intervallo in finale di Europa League: le condizioni

Redazione CM

37 minuti fa



Sead Kolasinac, esperto difensore bosniaco dell'Atalanta, ha recuperato dall'infortunio di inizio maggio che lo ha fermato in questo finale di stagione per scendere in campo in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma la sua gara è durata solo 45 minuti. Il classe 1993 stava giocando una partita di grande spessore, con 6 contrasti vinti su 6 nel primo tempo.



CAMBIO - L'ex Arsenal, infatti, ha accusato un nuovo problema muscolare, e ha alzato bandiera bianca prima dell'inizio della ripresa, dopo essere rientrato in campo dagli spogliatoi: evidentemente, voleva provare fino all'ultimo. Al suo posto, il tecnico Gian Piero Gasperini ha inserito Giorgio Scalvini. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Kolasinac.