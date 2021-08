Lo stress è solo un lontano ricordo, ora Teun Koopmeiners è un giocatore dell'Atalanta a titolo definitivo (14 milioni di euro), dopo due mesi estenuanti di trattative e la concorrenza della Roma.



Il centrocampista olandese, degno rinforzo a de Roon e Freuler, raggiunto al ritiro della sua nazionale dal responsabile dell’area tecnica nerazzurra Giovanni Sartori, ha salutato i nuovi tifosi: “Sono davvero entusiasta di essere un giocatore dell’Atalanta. Sono convinto sia un club perfetto per me. Mi piace molto anche il vostro Paese e la vostra cultura. Marten de Roon e Hans Hateboer mi hanno raccontato tante cose positive sia della Società che della città e delle persone. Non vedo davvero l’ora di incontrarvi. Sono davvero entusiasta di arrivare a Bergamo e di indossare la maglia nerazzurra. A presto! E Forza Atalanta!”. Terminati gli impegni con la nazionale Orange, sbarcherà a Zingonia per familiarizzare con i compagni giusto in tempo per il match contro la Fiorentina (de Roon mancherà per squalifica) e la prima di Champions col Villarreal.