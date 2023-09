Il mercato estivo è appena finito, ma le big si muovono già per quello invernale. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, a gennaio potrebbe esserci un tentativo dell'Inter per Teun Koopmeiners, il centrocampista e trequartista dell'Atalanta. In passato era stato accostato anche alla Juventus.

Un possibile tentativo nel mercato di gennaio da parte di Marotta dipenderà dalle richieste economiche del club di Percassi, finora superiori ai 40 milioni.