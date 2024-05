Atalanta, Koopmeiners diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

un' ora fa



Cartellino giallo pesante per Teun Koopmeiners nella sfida tra Roma e Atalanta del Gewiss Stadium, importante scontro per mettere in chiaro chi si qualificherà alla Champions League '24/'25. Durante un'azione di gioco, infatti, l'olandese è intervenuto, in ritardo, commettendo una scorrettezza a metà campo al 58'. Interviene l'arbitro che ammonisce il giocatore orobico.



KOOPMEINERS SQUALIFICATO - Il centrocampista dell'Atalanta era diffidato prima di questa partita e sarà squalificato per la prossima. Koopmeiners sarà dunque assente nella partita contro il Lecce, sabato18 maggio alle 18, valida per la 37esima giornata di Serie A.