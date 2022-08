Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, si è presentato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona: "Dobbiamo mettere molta energia nel gioco come abbiamo fatto vedere lo scorso weekend contro il Milan".



SUL PERIODO - "Penso che questo sia un buon periodo per la squadra. L'abbiamo dimostrato nelle prime due partite e dobbiamo farlo anche in questa terza giornata. Penso che sia la cosa più importante per la gara di oggi".