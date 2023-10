Il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato a Sky Sport prima del match contro lo Sturm Graz.



Quanto è importante essere tornato a tempo di record?

"Sono molto felice di essere tornato. Voglio essere importante per la squadra e anche oggi voglio giocare bene".



Giochi a tutto campo.

"Sono molto felice per la mia posizione nella squadra".



Quanto sarebbe importante vincere?

"Sono tre punti molto importanti. In Europa non ci sono partite facili, ma vogliamo la vittoria".



Lo Sturm Graz corre tanto.

"Giocano con grande intensità. Corrono tanto, ma con tecnica".



A vedervi ci sarà anche Ilicic?

"Bello rivederlo, un gran giocatore".