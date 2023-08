Milan, Napoli e Juventus hanno sondato il terreno con l'Atalanta per l'acquisto del centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Eppure il club bergamasco, che la grande cessione l'ha completata con l'addio di Hojlund al Manchester United, salvo sorprese in questa estate non lo lascerà partire e lo ritiene incedibile.