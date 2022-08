Al termine del małch contro il Verona, il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono molto felice e contento per il mio gol e per il risultato".



Seconda vittoria in trasferta. Ora vincere in casa?

"Dobbiamo continuare a combattere sul campo. In Serie A non ci sono partite facile, noi vogliamo lottare ogni minuto e proveremo a vincere anche davanti ai nostri tifosi ce la metteremo tutte".



In questo momento sei un top player?

"Io penso solo a fare il meglio per la squadra, non è compito mio dire se sono un top player o meno. Vedremo poi quale sarà il mio percorso".



L'obiettivo?

"Vogliamo tornare ancora in Europa. Preferisco la Champions League".