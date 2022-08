Mancano solo tre giorni all'attesissima partita della domenica sera, ore 20.45, Atalanta-Milan. La prima al Gewiss Stadium per i nerazzurri che potrebbero giocarla senza il jolly dell'attacco Teun Koopmeiners.



Il centrocampista e trequartista olandese ieri è stato costretto ai box a causa di un incidente domestico: si è fatto male scivolando a casa e si è fatto un taglio sulla gamba. Rientrerà tra oggi e domani, a stretto giro comunque del match contro i Campioni d'Italia in carica. Se non dovesse farcela, a sostituirlo sono pronti sia Pasalic che Scalvini.