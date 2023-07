Dopo due stagioni a Bergamo, il primo candidato a lasciare l’Atalanta nella sessione estiva di mercato sembrava essere il 25enne Teun Koopmeiners, pronto a fare il salto di qualità. Anche perché il Liverpool si era mosso con largo anticipo per portarlo in Premier, già lo scorso maggio.



Mister Gasperini però non può e non vuole fare a meno della duttilità dell'olandese, decisivo con due triplette in stagione e tante incursioni dalla trequarti. Teun Koopmeiners è quindi sempre più al centro del progetto nerazzurro e ha accettato di rinunciare ai richiami dei Reds, del Tottenham, ma anche di Napoli e Juve e di firmare il rinnovo del contratto che era in scadenza nel 2026, con un adeguamento che lo porta ad essere tra i più pagati della rosa nerazzurra. Il prolungamento è di una stagione.